У Раді обговорюють посилення відповідальності за ухилення від мобілізації, - нардеп

На думку політика, парламент "намагається вирішувати покараннями складні проблеми".

У Верховній Раді України відбувається дискусія щодо посилення відповідальності за ухилення від мобілізації.

Про це в ефірі Radio NV сказав Андрій Осадчук, народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Відповідаючи на запитання щодо потенційного посилення відповідальності за ухилення від мобілізації, він зазначив, що "не брав участі в цих засіданнях".

"Але я знаю, що таке засідання проводилося щонайменше одне на рівні спікера Верховної Ради. Там були пропозиції від фракцій і груп. Якщо коротко, наскільки я це зрозумів, – це прирівняння покарань за ухилення від мобілізації десь до того, що існує за несплату аліментів", – зазначив парламентар.

Водночас Осадчук додав, що якщо йдеться про якісь додаткові обмеження, зокрема, позбавлення права керування транспортними засобами чи блокування рахунків у банку, то "це вже і так є".

"Замість того, щоб розбиратися глибинно з причинами, Верховна Рада України знову намагається вирішувати покараннями складні проблеми", – сказав депутат.

Як зазначив Осадчук, "така дискусія у Верховній Раді іде", і він це підтверджує. Проте є ще одне важливе питання.

"Але те, що Буданов порушив дискусію, що давайте початку розбиратися з тим, наскільки ефективно працює ТЦК, – я думаю, це певною мірою відсуне тему покарань на другий план. Бо дійсно треба спочатку розібратися з ТЦК", – зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше інкасатори одного з банків вирішили заробити на перевезенні чоловіків призовного віку до кордону з Угорщиною.

Правоохоронці зупинили одну з таких оборудок. За цю послугу чоловік, якого везли до кордону, мав заплатити 16 тисяч 500 доларів. Частину з цієї суми він вже встиг передати, а решту повинен був сплатити у випадку потрапляння на територію Угорщини.

