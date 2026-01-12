У Британії назвали головну умову для відправки своїх військ в Україну

За словами Річарда Найтона, Лондон має достатньо ресурсів для проведення такої операції.

Глава штабу оборони Великої Британії Річард Найтон припустив, що британських військових можуть відправити в Україну після припинення вогню. Він підкреслив, що для подібної операції необхідно забезпечити солдатам достатній рівень безпеки, пише Sky News.

Зазначається, що Найтон висловив комітету з оборони Палати громад впевненість у тому, що для проведення такої операції у Лондона достатньо ресурсів. Проте, британські ЗМІ повідомляють, що під час розмови з прем'єр-міністром Кіром Стармером глава штабу оборони Великої Британії заявив, що протягом наступних чотирьох років військові зіткнуться з дефіцитом у 28 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 37 мільйонів доларів), але він назвав цю інформацію "спекуляцією".

У виданні нагадали, що минулого тижня Велика Британія підтвердила готовність направити свої війська в Україну для забезпечення дотримання можливого перемир'я.

Велика Британія витратить $270 мільйонів на розгортання військ в Україні

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що його країна направить $270 млн на фінансування підготовки до розгортання військ в Україні. Він поділився, що гроші будуть витрачені на модернізацію транспортних засобів і систем зв'язку, а також на захист від дронів, і на забезпечення готовності миротворців до розгортання.

Крім того, Хілі повідомив, що випуск безпілотників-перехоплювачів "Восьминіг", створених на базі української розробки, але вироблених у Великій Британії, розпочнеться в січні. Передбачається, що Велика Британія щомісяця відправлятиме тисячі таких безпілотників ЗСУ.

