У Дніпрі вирішили напряму живити багатоповерхівки від генераторів

У деяких районах у містян вже четверту добу немає світла.

Через неможливість швидко відновити енергетичну інфраструктуру Дніпра після російського обстрілу міська влада пішла на крайні засоби та підвозить генератори прямо до будинків. Один з таких генераторів продемонстрував мер міста Борис Філатов.

Він написав, що енергокомпанії не можуть заживити низку районів лівобережжя Дніпра, тому довелося піти на крайні заходи.

"Просто до будинків підвозимо мобільні генератори та заживлюємо багатоповерхівки напряму", - написав він.

Відео дня

Мер додав, що поки на вулиця -12. Замерзає навіть дизельне паливо. Він пише, що деякі енергетики засинають біля генераторів, оскільки не спали вже 72 години. Він подякував усім робітникам, інженерам та фахівцям, котрі "докладають титанічних зусиль, аби втілювати всі можливі й неможливі технічні рішення".

Також мер звернувся до мешканців, нагадавши що кілька діб без світла – це важко, але головне, що в будинках є тепло та вода.

Блекаут в Дніпрі

Нагадаємо, що після російського обстрілу в ніч на 8 січня у Дніпропетровській та Запорізькій областях пропало світло. У більшій частині цих регіонів світло відновили, але частина Дніпра досі залишається без електроживлення. Мер міста Борис Філатов називав це надзвичайною ситуацією національного рівня.

При цьому, зазначав енергетичний експерт Геннадій Рябцев, захист енергооб'єктів в регіоні спрацював добре та дозволив пом'якшити наслідки атаки.

