Іран продав Росії ракет майже на $3 млрд, - Bloomberg

Поставки включали балістичні ракети, ППО та дрони Shahed, а загальні витрати РФ на іранську зброю перевищили $4 млрд.

Іран уклав з Росією контракти на постачання ракетного озброєння на суму близько 2,7 мільярда доларів ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомив західний чиновник із питань безпеки на умовах анонімності у коментарі Bloomberg.

За його словами, угоди були підписані починаючи з жовтня 2021 року – за кілька місяців до початку війни. Вони стосувалися постачання балістичних ракет та ракет класу "земля-повітря".

Закупівлі включали:

сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360;

майже 500 інших балістичних ракет малої дальності;

близько 200 ракет класу "земля-повітря", пов’язаних із системами протиповітряної оборони.

Окрім цього, Іран поставив Росії мільйони боєприпасів та артилерійських снарядів, а також передав безпілотники-камікадзе Shahed-136 і технології для їхнього виробництва на території РФ під назвою "Герань-2". Контракт на дрони, підписаний на початку 2023 року, оцінюється у $1,75 млрд.

Загалом, за оцінками західних джерел, з кінця 2021 року Росія витратила понад $4 млрд на іранську військову техніку.

Поглиблення партнерства Москви й Тегерана

Зближення Росії та Ірану різко активізувалося після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, що призвело до масштабних санкцій Заходу проти Москви та найгострішого протистояння з часів Холодної війни. Постачання іранської зброї стало одним із ключових факторів поглиблення цього партнерства.

Іран, який уже багато років перебуває під санкціями через ядерну програму та придушення внутрішніх протестів, прагнув розширити співпрацю з Росією ще з 2010-х років, побоюючись міжнародної ізоляції.

У січні 2025 року країни підписали угоду про стратегічне партнерство, однак вона не передбачає взаємної оборони. Водночас Москва не надала Тегерану суттєвої допомоги під час ударів Ізраїлю та США по Ірану минулого року.

Реакція сторін

Міністерство оборони Росії та Міністерство закордонних справ Ірану не надали оперативних коментарів. В Ірані діють жорсткі обмеження на інтернет-зв’язок та серйозні перебої з електропостачанням.

Паралельно Росія та Іран працюють над створенням торговельного коридору через Каспій і Індію, а також обговорюють посилення фінансової та банківської співпраці з метою обходу санкцій.

Росія та Іран - спільні проєкти

Як повідомляв УНІАН, українські захисники, які збивають ворожі дрони над мирними містами, знайшли зброю, що відрізнялася від інших. Йдеться про новий "Шахед", який мав сучасну камеру, обчислювальну платформу на базі штучного інтелекту та радіоканал, що дозволяв оператору дистанційно керувати ним з Росії.

Антизаглушувач в останньому безпілотнику, який виявили в Україні, мав нову іранську технологію. Інші компоненти таких дронів зазвичай походять з Росії, Китаю та Заходу.

