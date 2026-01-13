'Москва перевершує сама себе': Мельник відреагував на обстріли РФ по Україні в морози

Постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія знаходить способи, щоб опуститися ще нижче й довести, що немає дна її злочинним намірам.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія дочекалася, коли температура на вулиці знизиться до -15, щоб здійснити черговий обстріл цивільної та критичної інфраструктури. Промову Мельника опублікувало видання Новини.Live.

За словами Мельника, міжнародна спільнота часто вважає, ніби Росія досягла меж брехні та варварства, але Москва перевершує сама себе:

"Кожного разу, коли міжнародна спільнота вірить, що Росія досягла меж брехні та вартварства, Москва перевершує себе, знаходячи спосіб опуститися ще нижче та доводячи, що немає дна її злочинним намірам".

Відео дня

Постпред України при ООН зазначив, що Росія навмисно завдала удару в мороз, що призвело до того, що сотні тисяч людей залишилися без електроенергії, води та тепла.

"Росія чекала, поки температура впала до –15 градусів. Вона здійснила ще один жахливий обстріл цивільної та критичної інфраструктури, щоб сотні тисяч людей залишилися без тепла, води й електроенергії", - підкреслив Мельник.

Він заявив, що окрім Києва, Росія також атакувала й інші міста, зокрема, Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг.

Мельник додав, що таким чином президент Росії Володимир Путін дає ляпаса представникам ООН і міжнародній спільноті.

Ситуація в Києві: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що мешканці Києва розповідають, що на вікнах квартир зʼявляється лід, а самі труби розриває через замерзлу в них воду через те, що після російської атаки в будинку досі немає опалення. Також користувачі в мережі повідомляють, що в деяких квартирах температура опустилася до 0°С. Світла немає в деяких будинках по 20 годин на добу.

Також ми писали, що в Києві ще близько 800 будинків залишаються без тепла, зокрема, в Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів. За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок. Кличко зазначив, що ремонт проводиться цілодобово, але ситуація в столиці України залишається дуже складною.

Вас також можуть зацікавити новини: