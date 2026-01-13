Удар 'Орєшніком' по Україні: США звинуватили РФ у 'небезпечній та незрозумілій ескалації'

У Вашингтоні заявили, що застосування ракети "Орєшнік" і масовані удари РФ підривають мирні ініціативи адміністрації Трампа та загрожують розширенням війни.

Сполучені Штати заявили про "небезпечну та незрозумілу ескалацію" війни Росії проти України, звинувативши Москву в посиленні атак у момент, коли адміністрація президента Дональда Трампа намагається просунути мирні переговори.

Про це заявила заступниця посла США в ООН Теммі Брюс під час екстреного засідання Ради Безпеки, скликаного на вимогу України після масштабного російського удару, пише Associated Press.

Запуск "Орєшніка" і удари по інфраструктурі

Брюс окремо наголосила на запуску Росією балістичної ракети "Орєшнік", здатної нести ядерний заряд, поблизу кордону України з Польщею – країною-членом НАТО. За її словами, США також засуджують посилення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України і висловлюють жаль через "вражаючу кількість жертв".

Минулого тижня Росія здійснила масований нічний обстріл, застосувавши сотні дронів і десятки ракет, зокрема гіперзвуковий "Орєшнік", який Москва використала лише вдруге. Західні дипломати розцінили це як сигнал і попередження союзникам України по НАТО.

Атака відбулася на тлі повідомлень про прогрес у переговорах між Україною та її союзниками щодо гарантій безпеки у разі мирної угоди під егідою США. Водночас вона збіглася з погіршенням відносин між Москвою та Вашингтоном після захоплення США російського нафтового танкера та заяв Трампа про підтримку жорстких санкцій проти РФ.

Позиції сторін в ООН

Європейські лідери назвали використання "Орєшніка" неприйнятною ескалацією. Теммі Брюс заявила, що дії Росії "ризикують розширити та посилити війну", закликавши сторони до деескалації.

Вона також нагадала, що рік тому Росія сама проголосувала за резолюцію Радбезу ООН, яка закликала до припинення війни, і закликала Москву підтвердити свої слова діями.

Посол Росії в ООН Василь Небензя натомість звинуватив Україну в дипломатичному глухому куті та заявив, що РФ продовжить війну, доки Київ не погодиться на "реалістичні умови" переговорів.

Посол України в ООН Андрій Мельник у відповідь заявив, що Росія намагається створити ілюзію непереможності, хоча її економіка сповільнюється, а доходи від нафти падають.

Удар "Орєшніком" по Україні

В ніч на 9 січня російські окупанти запустили по Львову балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". За словами начальника управління комунікації командування Повітряних сил Юрія Ігната, таким чином президент Росії Володимир Путін намагається залякати країни НАТО.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни готують новий масований удар по території України. За інформацією розвідки, це може статися вже найближчими днями.

