Трамп ввів мита для країн, які співпрацюють з Іраном

За словами президента США, всі країни, які співпрацюють з Іраном, будуть з цього моменту платити 25% мита на всю торгівлю.

Президент США Дональд Трамп повідомив про впровадження нових торговельних обмежень проти країн, які спрівпрацюють з Іраном. Про це він повідомив в дописі соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, з цієї миті таким країнам доведеться сплачувати 25% мита на всі торговельні операції з США.

"Негайно набирає чинності: будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, платитиме тариф у 25% на будь-яку і всю торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. Це рішення є остаточним і беззастережним", - йдеться в повідомленні очільника Білого дому.

При цьому, Трамп не уточнив, чи передбачені винятки або перехідний період для нових мит, а також які саме сектори економіки можуть зазнати найбільшого впливу.

Протести в Ірані: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що правозахисна група HRANA повідомила, що в Ірані могли загинути щонайменше 500 людей в результаті антиурядових протестів. Правозахисна група, яка знаходиться в США, навела ці дані, посилаючись на інформацію, отриману від активістів в Ірані та за межами цієї країни. За два тижні заворушень в країні також, ймовірно, вже затримали близько 10 600 осіб. В Reuters зазначили, що уряд Ірану не оголошував офіційних даних про кількість жертв. Люди вийшли на протести з вимогою до уряду піти у відставку. У відповідь, влада наказала вимкнути інтернет та мобільний зв'язок в країні. З цієї причини оцінити масштаб протестів наразі складно.

Також ми писали, що глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила про готовність запропонувати ввести додаткові санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестувальників режимом уряду. Каллас зазначила, що проти Ірану вже діють санкції через порушення прав людини, діяльність з розповсюдження ядерної зброї та підтримку війни Росії в Україні.

