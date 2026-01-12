Українські воїни встановили контроль над міськрадою Купʼянська (відео)

Над понівеченою будівлею знову замайорів український прапор.

Українські захисники продовжують зачистку Купʼянська Харківської області від російських окупаційних військ. Бійці 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" встановили контроль над будівлею Купʼянської міської ради.

Зазначається, що пошуково-ударне угруповання "Хартія" і тактичне угруповання "Куп’янськ" завершують зачистку міста. Деблокувати його вдалося завдяки успішній операції, яку провели під керівництвом командування 2-го корпусу НГУ.

"Воїни Розвідувально-ударної групи (Р.У.Г.) 4-го батальйону бригади "Хартія" встановили державний прапор України над будівлею мерії в центрі Куп’янська. Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів – усьому, що ми називаємо методом "Хартії", – можна успішно зупиняти і знищувати ворога", – йдеться в заяві військових.

У корпусі також показали унікальне відео штурму міської ради Купʼянська, кадри якого були зафіксовані на GoPro бійців 4-го батальйону "Хартії".

Війна в Україні: це варто знати

Російські загарбники посилили тиск на місто Часів Яр Донецької області. У 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Збройних Сил України розповіли, що кількість знищених окупантів зросла вдвічі, порівняно з минулим тижнем. Ворог застосовує там всі наявні системи озброєння.

Крім того, окупанти намагаються просочитися в Лиман на Донеччині. Як повідомив начальник управління комунікацій Угруповання Обʼєднаних сил Віктор Трегубов, ворог хоче закріпитися там, аби в подальшому розвивати наступ на Словʼянськ та Краматорськ.

