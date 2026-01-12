'Мілітаризм та російський шовінізм': в NYT розповіли, про освіту українців в окупації

Як зазначає видання, люди з окупованих Росією українських територій прибувають невеликими групами, але постійно в підконтрольні Києву міста.

За словами експертів у галузі освіти, правозахисних організацій, батьків та десятка дітей мілітаризм та російський шовінізм є визначальними рисами системи освіти, яку Москва нав'язала окупованій території України за майже чотири роки повномасштабної війни, повідомляє The New York Times.

За словами експертів та представників правозахисних організацій, метою Росії є русифікація дітей, знищення їхньої української культурної та мовної ідентичності.

"Русифікація настільки поширена і токсична, що діти вірять у неї", - зазначила експерт з міжнародного права в Регіональному центрі з прав людини, українській неурядовій організації Катерина Рашевська.

Видання зазначило, що опитування дітей та їхніх батьків відбувалося після повернення на підконтрольну Києву територію. Люди з окупованих Росією українських територій прибувають невеликими групами, але постійно.

Вони виїжджають через Білорусь, а потім їм треба дістатися до віддаленого прикордонного переходу в селі Доманове, що на північному заході України. Дорога доволі довга й нерідко людям доводиться частково її проходити пішки.

Як йдеться в матеріалі, українцям доводиться долати бюрократичні перешкоди, іноді вигадувати історії про необхідність відвідати хворих родичів. Також їм доводиться проходити страшні "фільтраційні" табори, де представники російської влади їх допитують, реєструють, а іноді й затримують, щоб вирішити, дозволити їм виїхати чи заборонити.

Як розповіли в українській організації, яка допомагає дітям з окупованих територій, щомісяця на прикордонному переході з'являються десятки дітей, багато з яких подорожують самостійно.

Видання поділилося, що 17-річна Яна нещодавно самостійно пройшла через контрольно-пропускний пункт. Вона була перелякана та виснажена. Її джинси намокли до щиколоток, оскільки вона йшла полями. Її подорож зайняла 4 дні, на окупованій території залишилися її батьки.

"Україна не повернеться, тому ми переходимо на російську мову", - розповіла Яна про перший день навчання в школі після російської окупації.

Голова Місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні Даніель Белл в письмовому коментарі виданню зазначила, що Росія зобов'язана згідно з підписаними нею договорами підтримувати існуючу ідентичність, традиції та освіту дітей. Проте, за словами Белл, вона порушила ці зобов'язання.

За словами Яни, вчителі показували російські фільми про Другу світову війну і фотографували учнів під час перегляду, фіксуючи їхню участь. Їй не подобалося це, але дівчинка не мала вибору. Вона поділилася, що намагалася не слухати ці фільми.

Одного дня, за її словами, всіх дітей без російських паспортів посадили в автобус і відвезли до офісу, де їм видали документи.

В статті вказується, що дітям постійно повторюють, що Росія відіграла героїчну роль у боротьбі з фашизмом під час Другої світової війни і що війна проти України є продовженням цієї боротьби. Додається, що такі ж повідомлення лунають й в школах на території Росії.

19-річна дівчина з окупованого Луганська, яка наразі проживає в Києві, розповіла, що студентам в її місті казали, що в Україні існує нацистський режим, подібний до гітлерівського. Видання зазначило, що це є одна з неправдивих тез Кремля, якою Росія намагається виправдати вторгнення в Україну.

Ще одна 18-річна дівчина на ім'я Ольга розповіла, що їм давали домашнє завдання, яке полягало в тому, щоб дивитися пресконференції президента Володимира Путіна і робити селфі на тлі екрану ноутбука, щоб було видно обличчя російського лідера. Ці знімки потрібно було завантажувати на сайт школи.

Батьки та представники правозахисної організації розповіли виданню The Times, що деякі батьки на окупованих територіях намагаються не віддавати своїх дітей до шкіл. Вони навчаються вдома або записуються на українські онлайн-програми. Однак, за це проросійська місцева влада погрожує позбавити їх батьківських прав.

36-річна Олександра, яка до жовтня минулого року мешкала в окупованому Росією Криму разом із чоловіком Давидом та двома синами віком 9 і 11 років, розповіла, що її дітей вчили малювати танки замість звичайних речей.

"Вони також марширували на шкільному подвір’ї", - додала Олександра.

Також за словами жінки, її дітей вчителі питали, як вони ставляться до бойових дій в Україні. Вона підозрювала, що ці запитання мали на меті з’ясувати політичні погляди батьків.

"Ми почали відчувати, що рано чи пізно вони прийдуть до нас додому. Ви повинні або бути на одній хвилі з росіянами, або піти", - додала Олександра.

Експерти розповіли, що школи записують дітей до клубу "Молода армія". Видання зазначає, що члени цього клубу носять військову форму вже з першого класу. Ба більше, існують також клуби для дітей, присвячені поліції та службам екстреної допомоги, які мають власну форму.

