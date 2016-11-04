У Харкові поліція забрала бійцівського пса у дівчини, яка опублікувала відео вбивства кошеня

Про це повідомляє Nakipelo.ua.

«Слідчим направлено до суду клопотання про арешт вилученого в ході обшуку майна, у тому числі і собаки бійцівської породи, - розповів в. о. начальника полковник поліції Сергій Волобуєв. Зараз бультер'єр знаходиться в КП «Центр поводження з тваринами». Слідчі дії тривають», - зазначає полковник поліції Сергій Волобуєв.

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Нагадаємо, 24 жовтня в соціальній мережі "Вконтакте" було опубліковано відео, на якому бультер'єр вбиває бездомного кошеня. Маргарита Фурман, яка виклала запис, заявила, що нітрохи не шкодує про скоєне.

Пізніше стало відомо, що автором запису є 21-річний студент "ХПІ" Микита Жихарєв. Зазначимо, що після викликаного резонансу хлопець звернувся в поліцію з повідомленням про погрози. Тим не менш, це не допомогло - за інформацією джерел видання NewsRoom, 29 жовтня Микита Жихарєв був побитий невідомими, однак до правоохоронців не звертався.