Учасники ринку сумніваються, що на ринку буде менше нафти через американські санкції проти російських нафтових гігантів.

Ціни на нафту зранку 28 жовтня знижуються на тлі планів ОПЕК+ вчергове збільшити видобуток нафти, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:46 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,17 долара, до 63,73 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI впали на 1,19 долара, до 60,12 долара за барель.

Як повідомляють джерела Reuters, картель схиляється до ще одного помірного збільшення видобутку в грудні. Співрозмовники журналістів не уточнюють, наскільки може зрости видобуток сировини.

Відео дня

Від глибшого падіння ціни стримує перспектива укладення торговельної угоди між США і Китаєм - двома найбільшими світовими споживачами нафти.

Президент Дональд Трамп і президент Сі Цзіньпін планують зустрітися в четвер, 30 жовтня, у Південній Кореї. Пекін сподівається, що Вашингтон піде назустріч, щоб "підготуватися до взаємодії на високому рівні" між двома країнами, заявив міністр закордонних справ Піднебесної Ван І в телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо.

Інвестори також зважують, наскільки ефективними будуть американські санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти".

Видання нагадує, що за підсумками минулого тижня нафтові ціни продемонстрували рекордне зростання з червня, реагуючи на нові санкції США. Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль зазначає, що санкції проти членів ОПЕК+ можуть призвести до зростання цін, "але ефект буде обмеженим через надлишок потужностей".

Учасники ринку загалом вважають, що санкції мають короткостроковий вплив, а аналітики сумніваються, що на ринку поменшає нафти.

"Будь-які середньо- і довгострокові втрати пропозиції виглядають обмеженими", - йдеться в повідомленні компанії Haitong Securities.

Ціни на нафту та санкції США проти Росії

27 жотвня ціни на нафту знижувалися після того, як чиновники США і Китаю намітили рамки торговельної угоди, що, за словами деяких аналітиків, ускладнить шлях російської нафти на світовий ринок.

Вартість "чорного золота" знижується після оновлення тижневого рекорду зростання у період з 20 по 24 жовтня через американські санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та "Роснефти".

США запровадили санкції проти російських нафтових компаній 22 жовтня, однак деякі аналітики сумніваються у їхній ефективності, нагадуючи, що Вашингтон досі не запровадив санкції стосовно одного з китайських портів, завдяки якому Піднебесна отримає газ з одного з підсанкційних заводів РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: