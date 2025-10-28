Добропілля та Покровськ принесли 2200 російських полонених, - Зеленський

Мова йде за період більш, ніж 6 місяців 2025 року.

Завдяки Добропільській операції Силам оборони України вдалося взяти в полон 2200 російських військових.

Про це повідомив на зустрічі з журналістами 27 жовтня президент Володимир Зеленський, пише "Громадське".

"Ми не знаємо, що зробили б "рускі", якби ми не провели Добропільську операцію", - зазначив глава держави.

Відео дня

За його словами, росіяни "стерли" там багато своїх військових.

"Їхніх людей у полоні 2200, це за більш ніж 6 місяців 2025 року. Весь схід — Добропілля, Покровськ — принесли 2200 російських полонених. Уявіть, скільки вони втратили", - підкреслив Зеленський.

Війна в Україні - ситуація на гарячих напрямках

Як повідомляв УНІАН, Зеленський також заявив, що Покровськ Донецької області сьогодні – головна ціль росіян, до міста проникли близько 200 окупантів.

За його словами, в місті перебуває близько 200 окупантів, що розосереджені по різних місцях. Зеленський підкреслив, що місто залишається головною ціллю росіян, вони готувалися його захопити ще рік тому. Президент також розповів, що росіяни показували США мапу з уже окупованим Покровськом і розповідали, що змогли захопити 90% сходу.

Вас також можуть зацікавити новини: