В Одесі поліцейське авто зіткнулося з мопедом

В результаті ДТП, яке сталося сьогодні у Суворовському районі Одеси, за участю поліцейського автомобіля постраждала людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, аварія сталася на перехресті вулиць Добровольського і Кишинівській.

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«Сталося зіткнення службового патрульного автомобіля Toyota Prius і мопеда. Водія мопеда доставлено в лікарню. На місце події виїхав слідчий для оформлення відповідних матеріалів», - сказали в прес-службі.

Обставини ДТП встановлюються.

Раніше, в Одесі на Хаджибейській дорозі вантажівка зіткнулась із трамваєм №20. Водій вантажівки не поступився дорогою трамваю, в результаті чого вони зіткнулись.