В Одесі вантажівка зіткнулась із трамваєм
В Одесі сьогодні вранці на Хаджибейській дорозі вантажівка зіткнулась із трамваєм №20.
Про це повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.
ДТП сталася близько 6:30 ранку. Водій вантажівки не поступився дорогою трамваю, в результаті чого вони зіткнулись.
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«Водій фури не надав дороги і допустив зіткнення. В результаті транспортні засоби отримали механічні пошкодження», - йдеться у повідомленні.
Обидва транспортні засоби зазнали пошкоджень. У трамвая передня розтрощена частина.
Нагадаємо, вчора, 2 листопада, в Одесі сталося ДТП за участю інкасаторського мікроавтобуса. В районі перетину Польського спуску та вулиці Буніна автомобіль Citroen врізався в інкасаторський мікроавтобус Volkswagen. Очевидці повідомляли, що чули постріли.