В Одесі вантажівка зіткнулась із трамваєм

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.

ДТП сталася близько 6:30 ранку. Водій вантажівки не поступився дорогою трамваю, в результаті чого вони зіткнулись.

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«Водій фури не надав дороги і допустив зіткнення. В результаті транспортні засоби отримали механічні пошкодження», - йдеться у повідомленні.

Обидва транспортні засоби зазнали пошкоджень. У трамвая передня розтрощена частина.

Нагадаємо, вчора, 2 листопада, в Одесі сталося ДТП за участю інкасаторського мікроавтобуса. В районі перетину Польського спуску та вулиці Буніна автомобіль Citroen врізався в інкасаторський мікроавтобус Volkswagen. Очевидці повідомляли, що чули постріли.