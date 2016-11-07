У Маріуполі в нічному клубі убили чоловіка, ще один поранений

"Сьогодні в 20 км від Маріуполя йде війна. Терористи розстрілюють мирні селища, вбивають людей, а у нас в місті, 03.50 ночі, народ розважається в нічних клубах. Результат нічної різанини - чоловік, 1979 р.н., убитий, другий - у важкому стані в лікарні", - повідомив глава ГУ НП в Донецькій обл. В'ячеслав Аброськін.

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"Заробляючи сотні тисяч прибутку у вихідні, власники забувають про те, що йде війна, поліція працює з надривом", - дорікнув він адміністрації закладу.

В даний час поліція проводить комплекс оперативно-розшукових і слідчих заходів, спрямований на встановлення і затримання злочинців, зазначив голова обласної поліції.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 листопада в Маріуполі невідомі здійснили підпал церкви УПЦ КП.