У Маріуполі невідомі здійснили підпал церкви УПЦ КП (фото)

Як повідомляє сайт 0629, близько 2:00 двоє людей вибили вікно і кинули в приміщення храму дві пляшки із запальною сумішшю. В результаті загорілася обшивка куполу храму.

Ікони в храмі не були пошкоджені.

На місці події працювали пожежники й слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції. Жертв та постраждалих немає.

На місце виїхав голова Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

За фактом пожежі в церкві на Лівобережжі Маріуполя відкрито кримінальне провадження.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу». Особи зловмисників встановлюються.

"Тільки що подзвонив наш військовий капелан отець Любомир Кащий і повідомив, що йому спалили церкву [...] Це церква Київського патріархату була їм побудована в 2003 р. і навіть не була пошкоджена, коли в січні 2015 прилетіли "гради" на м-н Східний і лягли поруч", - написала волонтер Галина Одноріг.