У Хмельницькій області через п'яного машиніста зійшов з рейок вантажний поїзд (фото)
19:08, 07 листопада 2016Інциденти
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Поблизу села Сахкамінь Кам'янець-Подільського району Хмельницької області на території місцевого заводу з рейок зійшов тепловоз і один вагон з вапняковим каменем.
У Хмельницькій області через п'яного машиніста з рейок зійшов тепловоз / hm.npu.gov.ua
Про це повідомили у прес-службі поліції області.
Під час цієї події ніхто не постраждав. Розмір завданої шкоди наразі встановлюється.
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"Під час огляду машиніста на стан сп'яніння у нього виявили 2.5 проміле алкоголю в крові", - йдеться у повідомленні поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту" Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.
У Хмельницькій області через п'яного машиніста з рейок зійшов тепловоз / hm.npu.gov.ua
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