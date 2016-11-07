У Хмельницькій області через п'яного машиніста зійшов з рейок вантажний поїзд (фото)

Про це повідомили у прес-службі поліції області.

Під час цієї події ніхто не постраждав. Розмір завданої шкоди наразі встановлюється.

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"Під час огляду машиніста на стан сп'яніння у нього виявили 2.5 проміле алкоголю в крові", - йдеться у повідомленні поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту" Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.