На Львівщині електричка смертельно травмувала жінку
10:17, 16 вересня 2016Інциденти
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Причини події з’ясовуються, проводиться дослідча перевірка.
Затримки руху залізничного транспорту не було / Фото УНИАН
У Львівській області поблизу міста Новояворівськ жінка потрапила під потяг.
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Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
«За інформацією чергового Львівської дирекції залізничних перевезень 15 вересня о 18:45 на перегоні Затока-Янтарне (Яворівський район, поблизу м. Новояворівськ) на 14-му км залізничної колії, машиніст електропоїзда № 6115, сполученням «Львів – Шкло», смертельно травмував невідому особу жіночої статі», – йдеться у повідомленні.
В ОДА зазначають, що причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка. Затримки руху залізничного транспорту не було.
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