На Львівщині електричка смертельно травмувала жінку

У Львівській області поблизу міста Новояворівськ жінка потрапила під потяг.

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Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«За інформацією чергового Львівської дирекції залізничних перевезень 15 вересня о 18:45 на перегоні Затока-Янтарне (Яворівський район, поблизу м. Новояворівськ) на 14-му км залізничної колії, машиніст електропоїзда № 6115, сполученням «Львів – Шкло», смертельно травмував невідому особу жіночої статі», – йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначають, що причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка. Затримки руху залізничного транспорту не було.