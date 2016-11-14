У Львові з рейок зійшов трамвай

У Львові сьогодні з рейок зійшов трамвай. За інформацією диспетчерської служби ЛКП "Львівелектротранс", це сталося сьогодні о 16:35 на вул.Городоцькій (вище церкви Анни), передає Depo.Львів.

Зазначається, що з рейок зійшов вагон трамвайного маршруту №6. На щастя ніхто не постраждав.

Наразі рух в напрямку залізничного вокзалу не відновлено.

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При цьому, тимчасово трамваї з вул. Липинського курсують до вул. Мушака та у зворотному напрямку, а з залізничного вокзалу курсують за своїм маршрутом.

У ЛКП "Львівелектротранс" з’ясовують причину сходження вагона з колії.

Нагадаємо, через погано очищенні від снігу дороги Львівська облдержадміністрація звільнить двох чиновників. Про це у понеділокзаявила заступниця голови Львівської облдержадміністрації Ірина Гримак.

«Звільнення чиновників через негоду вже відбулися. Учора, 13 листопада, прийняли рішення про звільнення керівника Городоцького районного управління дорожнього господарства. І сьогодні вже є вказівка про звільнення виконуючого обов'язки голови Бродівської районної адміністрації. Такі рішення прийняли через недостатню організацію роботи на дорогах по забезпеченню громадського транспорту і загалом через наслідки їх роботи», – сказала Гримак.