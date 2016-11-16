П'яний депутат у Києві влаштував гонитву і ДТП з трьома авто – активісти

Про це йдеться в повідомленні спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

За інформацією очевидців, двоє на автомобілі Mercedes, з номерним знаком AA1153PE, виїхавши з питного закладу, почали "лихачити" на дорозі. Через порушення правил дорожнього руху екіпаж патрульної поліції висунув вимогу зупинитися, на що водій не відреагував.

Почалося переслідування. На вулиці Лесі Українки 34, Mercedes "в'їхав" у Chevrolet, після чого Chevrolet відкинуло в поліцейський Prius. ДТП не зупинило "лихача" і гонитва продовжилася. На Печерському мосту поліція почала блокувати Mercedes, в результаті чого він протаранив поліцейський Prius і Honda, що їхав повз.

Читайте такожПід Львовом зіткнулись два авто: загинула одна людина

В результаті ДТП ніхто не постраждав.

Водій Mercedes представився депутатом, з ознаками сильного алкогольного сп'яніння, почав скандалити і кидатися на патрульних.

Проходити тест на стан алкогольного сп'яніння водій відмовився.