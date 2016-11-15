У Києві зіткнулися дві маршрутки, є постраждалі (фото)
10:26, 15 листопада 2016Інциденти
761 0
У Києві на вулиці Гетьмана сталася масштабна ДТП за участю маршруток.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
"Масштабна ДТП з потерпілими в Києві на Гетьмана в Аркадії, маршрутка 421 врізалася в 463, що стала на зупинці", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ Києві водій переїхав патрульного, тікаючи від поліції
Також стало відомо, що є постраждалі: госпіталізована жінка 1950 р. н.
"Не ходять тролейбуси. Великий затор від Дорогожичів. Люди йдуть пішки. На місці працює поліція. Виїхала опергрупа", - зазначає dtp.kiev.ua.
Раніше в Києві на вулиці Автозаводській, 91, автомобіль таксі Skoda Superb влетів у котлован.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter