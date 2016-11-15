У Києві зіткнулися дві маршрутки, є постраждалі (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

"Масштабна ДТП з потерпілими в Києві на Гетьмана в Аркадії, маршрутка 421 врізалася в 463, що стала на зупинці", - йдеться у повідомленні.

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Також стало відомо, що є постраждалі: госпіталізована жінка 1950 р. н.

"Не ходять тролейбуси. Великий затор від Дорогожичів. Люди йдуть пішки. На місці працює поліція. Виїхала опергрупа", - зазначає dtp.kiev.ua.

Раніше в Києві на вулиці Автозаводській, 91, автомобіль таксі Skoda Superb влетів у котлован.