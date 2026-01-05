Папа Римський зробив заяву щодо Венесуели після повалення Мадуро

Він закликав до збереження незалежності країни.

Папа Лев XIV заявив про важливість захистити суверенітет Венесуели після того, як американські війська захопили президента Ніколаса Мадуро та взяли під контроль управління країною. Про це пише The Hill.

Під час виступу на площі Святого Петра під час недільної молитви Папа Римський висловився щодо світових подій та закликав ставити інтереси венесуельського народу на перше місце.

"Добро улюбленого венесуельського народу має переважати над усіма іншими міркуваннями і спонукати нас подолати насильство та обрати шлях справедливості і миру, захищаючи суверенітет країни, забезпечуючи верховенство права, закріплене в Конституції, поважаючи права людини і громадянина кожної людини і всіх людей, та працюючи над спільною побудовою спокійного майбутнього, стабільності та злагоди, приділяючи особливу увагу найбіднішим, які страждають через складну економічну ситуацію", - наголосив понтифік.

Крім того, він закликав людей, які зібралися, аби послухати його виступ, молитися за венесуельський народ.

У The Hill нагадали, що минулого місяця на пресконференції Лева запитали про погрози президента США Дональда Трампа силою усунути Мадуро, на що він закликав не робити цього.

"Краще шукати шляхи діалогу або, можливо, тиску, включаючи економічний тиск. Якщо це те, що вони хочуть зробити в Сполучених Штатах", - казав Папа Римський.

Ситуація у Венесуелі - реакція світових лідерів

Раніше у ЄС зробили заяву щодо кризи у Венесуелі та закликали до демократії. За словами голови євродипломатії Каї Каллас, ЄС виступає за мирний перехід до демократичного ладу у Венесуелі з повагою до суверенітету цієї країни.

"У цей критичний час вкрай важливо, щоб усі сторони повністю поважали права людини та міжнародне гуманітарне право. Усі політичні в'язні, які зараз утримуються у Венесуелі, повинні бути беззастережно звільнені. Консульські органи держав-членів ЄС тісно співпрацюють, щоб захистити безпеку громадян ЄС, зокрема тих, хто незаконно утримується у Венесуелі", - наголосила дипломат.

Водночас Інститут вивчення війни пояснив "стриману" реакцію Кремля на операцію США у Венесуелі. Аналітики зазначили, що реакція РФ була шаблонною.

"Кремлю, ймовірно, доведеться балансувати між збереженням свого авторитету як партнера інших держав і продовженням зусиль із догоджання адміністрації Трампа", - додали в Інституті.

