У Харкові евакуювали людей із станції метро через неправдиве повідомлення про замінування

У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування станції метро “Архітектора Бекетова” евакуювали близько 200 осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області, анонімна інформація на наявність вибухівки на станції метро надійшла до поліції сьогодні, 18 листопада, о 17.00.

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На місце виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції Харкова, експерти, вибухотехніки. Фахівці обстежили 5,5 тис. кв. метрів приміщень станцій, однак не виявили жодних небезпечних предметів чи речовин.

Правоохоронці встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про мінування станції метро.