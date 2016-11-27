Пожежа в нічному клубі Львова: названа можлива причина (відео)

Пожежа у нічному клубі Львова виникла через необережне поводження з відкритим вогнем під час шоу.

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Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції Львівської області.

«Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з відкритим вогнем. Під час шоу у концертному залі клубу вогонь перекинувся на стелю та стіни, що і стало причиною пожежі», - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, на той час у клубі перебувало більше 200 відвідувачів, 22 з них звернулися за медичною допомогою, троє у тяжкому стані.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 листопада у Львові виникла пожежа в нічному клубі, розташованому по вулиці Науковій.

За даними ДСНС, внаслідок пожежі 22 людини звернулись в лікувальні заклади Львова. Госпіталізовано 14 людей з опіками та отруєнням продуктами горіння.