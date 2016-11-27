В Росії потрапив у ДТП автобус з українцями: є постраждалі

Про це повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України на своїй сторінці у Facebook.

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Аварія сталася сьогодні, 27 листопада, в Себежському районі Псковської області. Автобус прямував за маршрутом Санкт-Петербург – Рівне.

«Встановлено, що серед пасажирів рейсу були 12 громадян України. Внаслідок інциденту 5 громадян України отримали травми різного ступеню тяжкості. Один громадянин доставлений до реанімаційного відділення Великолукської ЦРЛ», - йдеться в повідомленні.

Генконсульство України в Санкт-Петербурзі підтримує зв'язок з постраждалими громадянами України та надає необхідне сприяння, запевнили в МЗС.