У Харкові трамвай зійшов з рейок (фото)

У Харкові трамвай під №27 зійшов з рейок. Про це повідомляє 057.ua з посиланням на слова очевидців.

Читайте такожУ Харківській області потяг збив чоловіка на смерть

Зазначається, що інцидент стався на перехресті Салтівського шосе та пр.. Тракторобудівників.

На щастя постраждалих немає. На місці прибула спецтехніка для усунення наслідків інциденту.