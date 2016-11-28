У Харкові трамвай зійшов з рейок (фото)
18:06, 28 листопада 2016Інциденти
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Інцидент стався на перехресті двох вулиць.
Інцидент стався на перехресті вулиць / 057.ua
У Харкові трамвай під №27 зійшов з рейок. Про це повідомляє 057.ua з посиланням на слова очевидців.
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Зазначається, що інцидент стався на перехресті Салтівського шосе та пр.. Тракторобудівників.
На щастя постраждалих немає. На місці прибула спецтехніка для усунення наслідків інциденту.
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