На Львівщині зійшов з рейок вантажний поїзд

Про це заявив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

"В населеному пункті Запитів зійшов товарний потяг з рейок. Дорога Київ-Чоп повністю перекрита! В Запитові на переїзді вагони зійшли з рейок... Рух паралізовано на 4-5 год...", - написав депутат.

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Пізніше один вагон відсунули, що дозволило відкрити на трасі реверсивний рух.

За даними прес-служби управління патрульної поліції у Львівській області, аварія сталася приблизно о 22.40, ніхто не постраждав. Об'їзд організовано через Борщовичі і Новий Яричів.

Відзначається, що близько 1:30 28 листопада рух на дорозі відновлено повністю.