Правоохоронці перекрили міжнародний канал продажу наркотиків та психотропів через інтернет (фото, відео)

Правоохоронці затримали учасників організованого злочинного наркоугрупування, які обґрунтовано підозрюються у збуті особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зазначається, що збут наркотиків здійснювався майже на всій території України за допомогою інтернет-ресурсів.

«Товар» надходив з Китайської Народної Республіки на територію України, Республіки Білорусь та Російської Федерації. В подальшому небезпечні речовини збувалися за допомогою мережі Інтернет», - повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці вилучили понад 15 кілограмів наркотичних засобів і психотропних речовин. У їх числі особливо небезпечні і нові психотропні речовини. За цінами чорного ринку їх вартість становить понад сім мільйонів гривень.

«За результатами реалізації матеріалів, в семи областях України проведено 15 обшуків, затримано десять членів зазначеної групи, зокрема – і її організатор», – зазначив начальник Департаменту протидії наркозлочинності Андрій Кіхтенко.

Щомісячний обсяг реалізованої наркодилерами «продукції» міг сягати 30 таких відправлень.

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Зокрема «логістичний центр оптового інтернет-магазину» правоохоронці ліквідували у місті Кременчук. На його склад надходили поштові відправлення з КНР з вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин. На цьому ж складі здійснювалось їх зберігання, фасування, приховування та маскування у предметах побутового вжитку та подальше пересилання учасникам злочинної групи у інші міста України, зокрема – організатору наркобізнесу до міста Вінниця.

Загалом затримано 10 осіб, від рядових виконавців до організаторів. П’яти учасникам групування повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.