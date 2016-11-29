ДТП у Дніпрі: загинула жінка, ще п'ятеро людей постраждали (фото)
15:15, 29 листопада 2016Інциденти
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Сьогодні вранці на автодорозі "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка" біля смт Обухівка сталася ДТП.
Вантажний автомобіль "Volvo" занесло і він врізався в причіп мікроавтобуса / НПУ
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.
Вантажний автомобіль "Volvo" занесло і він врізався в причіп автомобіля "Nissan", який їхав у попутному напрямку. Зазначимо, що в мікроавтобусі було 8 людей.
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Унаслідок аварії загинула жінка, також постраждали 5 осіб, яких госпіталізували.
Фото: НПУ
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