ДТП у Дніпрі: загинула жінка, ще п'ятеро людей постраждали (фото)

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Вантажний автомобіль "Volvo" занесло і він врізався в причіп автомобіля "Nissan", який їхав у попутному напрямку. Зазначимо, що в мікроавтобусі було 8 людей.

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Унаслідок аварії загинула жінка, також постраждали 5 осіб, яких госпіталізували.