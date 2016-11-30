У Харкові горів склад із пальним (фото)

У Харкові сьогодні сталася пожежа на складі із пальним. Про це повідомили у прес-службу ДСНС.

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Зазначається, що з вогнем боролись шість підрозділів. До моменту прибуття рятувальників вогонь перекинувся зі складу на чотири металевих контейнера, що стоять впритул до палаючої будівлі.

Загальна площа пожежі складала близько 100 кв. м.

Поширення вогню вдалося припинити, однак пожежу досі не ліквідовано. Постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.