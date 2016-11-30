Директор львівського клубу, у якому сталася пожежа, може "сісти" на 8 років
У Львові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 80 тис. грн виконувачу обов'язків директора клубу «Мі100», в якому в ніч на 27 листопада сталася масштабна пожежа і постраждали люди.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, таке рішення Франківський районний суд Львова ухвалив сьогодні.
Керівника клубу звинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке призвело до загибелі людей за ч.2 ст. 270 КК України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
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Як повідомляв УНІАН, у Львові в ніч на 27 листопада в розважальному центрі «Мі100» сталася пожежа. Серед відвідувачів розпочалася паніка, пожежники евакуювали майже 300 осіб.
Внаслідок пожежі до лікувальних закладів звернулися 22 людини. Було госпіталізовано 14 осіб з опіками та отруєннями продуктами горіння. 29 листопада у львівській лікарні помер 48-річний чоловік, який постраждав під час пожежі у нічному клубі.
Причина виникнення займання встановлюється.