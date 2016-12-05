"Чому вони не змогли розпізнати один одного?": як соцмережі відреагували на смертельну перестрілку поліцейських у Княжичах

Так, загинув начальник відділу управління КОРД Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції Віталій Валецький, оперуповноважений управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Юліан Рудько, оперуповноважений управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенант поліції Олександр Маніца, молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони старший сержант поліції Євген Куртєв, молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони старший сержант поліції Сергій Орлов.

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У той же час грабіжники, почувши стрілянину, відмовилися від своїх планів і зникли з місця події.

У соцмережах активно коментують ці трагічні події:

Журналист: Самая распространенная версия в #Княжичах – полицейские сами промышляли воровством. А ГСО их задержалаhttps://t.co/95MwJ2YNXM — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) December 4, 2016





По трагедії з поліцейськими:

1 варіант

один з підрозділів вчиняв незаконні дії-все зрозуміло

2-й

всі діяли в межах Закону- тоді взагалі мрак — ȠpuŦyƛA-С (@PrytSLU) December 4, 2016