"Чому вони не змогли розпізнати один одного?": як соцмережі відреагували на смертельну перестрілку поліцейських у Княжичах

09:38, 05 грудня 2016
Інциденти
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Вранці 4 грудня Україну сколихнула трагічна новина: під час спецоперації із затримання банди грабіжників загинули п'ятеро правоохоронців. 

У Княжичах загинули 5 поліцейських / Фото УНІАН

Так, загинув  начальник відділу управління КОРД Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції Віталій Валецький, оперуповноважений управління оперативної служби  Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Юліан Рудько, оперуповноважений управління оперативної служби  Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенант поліції Олександр Маніца, молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони старший сержант поліції Євген Куртєв, молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони  старший сержант поліції Сергій Орлов. 

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У той же час грабіжники, почувши стрілянину, відмовилися від своїх планів і зникли з місця події.

У соцмережах активно коментують ці трагічні події:


 

 

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