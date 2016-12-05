У Сумах за підозрою в розбійному нападі на державне підприємство затримано трьох школярів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, за інформацією прокурора Сумської місцевої прокуратури Галини Рекуненко, двом 17-річним та одному 16-річному підліткам сьогодні погоджено повідомлення про підозру в розбійному нападі з метою заволодіння майном, що належить державному підприємству (ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України).

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Згідно із повідомленням, 4 грудня о 4 годині ночі троє підлітків, одягнувши на голови маски-балаклави, перелізли через паркан охоронюваної території Сумської філії державного підприємства, відведеної для зберігання конфіскованих матеріальних цінностей, зокрема, автомобілів.

«Перебуваючи на зазначеній території, підлітки, заздалегідь озброївшись предметом, ззовні схожим на пістолет, та металевою трубою, зайшли до приміщення, у якому перебував охоронець. Погрожуючи 39-річному чоловікові, юнаки почали вимагати в нього ключі від машин та особисті кошти. Охоронець встиг натиснути кнопку тривожної сигналізації, й за лічені хвилини нападники почули сирени автомобілів, які наближалися до зазначеної території», — йдеться в повідомленні.

Підлітки намагалися втекти з місця вчинення злочину, але були затримані патрулем батальйону поліції охорони управління поліції охорони в Сумській області.

На даний час троє однокласників затримані в порядку ст. 208 КПК України, прокуратура вже готує клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої зловмисникам статті передбачає до 12 років позбавлення волі.