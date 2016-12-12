На Львівщині при зіткненні автобуса з вантажівкою загинули двоє людей (відео)

Як повідомила УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, дорожньо-транспортна пригода сталася 11 грудня близько 21.05 поблизу селища Лопатин Радехівського району.

Водій автобуса «Еталон», який прямував за маршрутом «Львів – Броди», зіткнувся з причепом вантажного автомобіля, який перевозив жом.

Читайте такожДень масових ДТП: через негоду у Львові та області сталося понад 30 аварій (фоторепортаж, відео)

На момент ДТП в салоні автобуса перебували 6 пасажирів. Від отриманих травм двоє пасажирів, 20-річний та 39-річний жителі селища Лопатин, загинули на місці події. 38-річний водій автобуса та четверо пасажирів, віком 17-56 років, з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до Бродівської районної лікарні.

Водій вантажного автомобіля, 40-річний житель Рівненської області, не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).