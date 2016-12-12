На Львівщині при зіткненні автобуса з вантажівкою загинули двоє людей (відео)

09:28, 12 грудня 2016
Інциденти
440 0

На Львівщині внаслідок зіткнення пасажирського автобуса «Еталон» з вантажним автомобілем ЗІЛ-130 загинули двоє людей, ще п’ятеро травмовані.

Водій автобуса з людьми зіткнувся з причепом вантажного автомобіля / Фото gk-press.if.ua

Як повідомила УНІАН речник Нацполіції області Світлана Добровольська, дорожньо-транспортна пригода сталася 11 грудня близько 21.05 поблизу селища Лопатин Радехівського району.

Водій автобуса «Еталон», який прямував за маршрутом «Львів – Броди», зіткнувся з причепом вантажного автомобіля, який перевозив жом.

Читайте такожДень масових ДТП: через негоду у Львові та області сталося понад 30 аварій (фоторепортаж, відео)

На момент ДТП в салоні автобуса перебували 6 пасажирів. Від отриманих травм двоє пасажирів, 20-річний та 39-річний жителі селища Лопатин, загинули на місці події. 38-річний водій автобуса та четверо пасажирів, віком 17-56 років, з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до Бродівської районної лікарні.

Водій вантажного автомобіля, 40-річний житель Рівненської області, не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП