Одне з сіл розташоване біля Мирнограда.

Російські окупанти змогли просунутись ще поблизу трьох населених пукнтів Донецької області.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState у Telegram.

"Ворог просунувся поблизу Рівного, Виїмки та Васюківки", - йдеться у повідомленні.

Усі ці населені пункти розташовані у Донецькій області.

Зокрема, село Рівне знаходиться біля Мирнограда. Статус Рівного на мапі аналітиків не визначений.

Виїмка позначена, як окупована. Вона знаходиться трохи далі на південь від Сіверська, а Васюківка, статус якої не визначений, розташована ще далі.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня окупанти також змогли просунутися біля Мирнограда.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні, 13 грудня, доповів, що оперативна ситуація залишається складною, адже ворог веде наступальні дії практично по всій лінії бойового зіткнення. Наразі фіксується найбільша за увесь час війни кількість боєзіткнень – 300.

Водночас упали наступальні темпи окупантів у Покровську. Українські захисники проводять штурмові рейди на південь від залізниці.

