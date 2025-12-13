В захисному шарі крижаної води навколо континенту утворилися дірки.

Величезні масиви криги навколо Антарктиди поступово розмиває тепла вода, що надходить в цей регіон. Про це йдеться в новому дослідженні, про яке розповідає earth.com.

За словами вчених, тепла вода пробила собі шлях до льодовикового шельфу, який був для неї досі недоступним. Однією з таких "гарячих" точок став шельфовий льодовик Дотсон у морі Амундсена. Там маси криги стрімко зменшуються, що пов'язано саме зі збільшенням температури океану навколо та під льодом.

Команда вчених з Університету Східної Англії відправила автономний підводний апарат під шельфовий льодовик Дотсона - просто у порожнину під кригою на поверхні. Робот пройшов уздовж морського дна понад 100 кілометрів, зібравши критично необхідну інфомацію. Ці дані і дали підстави говорити про те, що шельфові льодовики тануть знизу, стаючи тоншими.

За даними дослідників, з якоїсь причини тепла вода, потрапляючи в район льодовиків, не змішується з холодною, а продовжує рухатися цілісним струмком горизонтально між шарами холодної води, доки не досягає льодовика.

Зібрані дані будуть використані вчениими для моделювання подальшої втрати криги в районі Антарктиди і, як наслідок, підвищення глобального рівня моря. Повністю дослідження опубліковано в журналі Ocean Sciences.

Як писав УНІАН, підвищені температури океану, зумовлені зміною клімату, посилили інтенсивні опади, пов’язані з циклонами. Особливо страждає Південно-Східна Азія. Температура поверхні моря в північній частині Індійського океану є на 0,2 °C вищою за середню за останні 30 років, що додало циклонам енергії та вологи.

Вчені зазначають, що без глобального потепління океан був би приблизно на 1 °C холоднішим, а тепліша атмосфера здатна утримувати більше вологи, що веде до сильніших злив. Водночас швидка урбанізація, висока щільність населення та розміщення інфраструктури у заплавах річок значно підвищили масштаби втрат.

