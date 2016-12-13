У Львові нетвереза дівчина без прав пошкодила свій автомобіль

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова, на вулиці Хоткевича інспектори помітили автомобіль Honda Accord, який мав характерні ушкодження після ДТП. В автомобілі сиділи двоє молодих жінок, які розповіли, що машину занесло і вона врізалася в бордюр.

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Під час спілкування у водійки виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат перевірки на драгері встановив 0.75 проміле алкоголю. Із документів, які посвідчують особу, у неї був лише паспорт.

На водійку оформили протоколи за керування автомобілем у нетверезому стані та скоєну дорожньо-транспортну пригоду, а також винесли постанову за відсутність прав на керування транспортним засобом.