В Одесі іномарка знесла високовольтну опору і загорілася, водій втік (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, в ніч на 15 грудня по вулиці Лиманній в напрямку Куяльника на великій швидкості рухався автомобіль Audi.

Водій не впорався з керуванням, в результаті чого наїхав на перешкоду.

"Машина врізалася, зокрема, в опору ЛЕП. Автомобіль відкинуло на протилежний бік дороги, після чого він загорівся. На місці працювали рятувальники, які загасили полум'я", - повідомили в прес-службі.

У результаті ДТП на проїжджу частину впали дві високовольтні опори, наразі ділянка оточена поліцією.

Водій з місця пригоди втік. Його автомобіль відновленню не підлягає.

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Як повідомляє 048.ua, особу водія встановлено.

У той же час УНІАН у прес-службі компанії "Одесаобленерго" повідомили, що в результаті падіння опор, стався розрив резервної лінії санаторію "Куяльник". На даний час лінія знеструмлена, проводяться відновлювальні роботи.

Як відомо, раніше на проспекті Глушкова фура знесла зупинку громадського транспорту та перукарню. Видання dtp.kiev.ua спочатку повідомило про 10 постраждалих унаслідок ДТП, але пізніше в поліції уточнили, що травмовано одного чоловіка 1946 року народження.