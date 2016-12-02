В Києві фура знесла зупинку та перукарню, десять людей постраждали (фото)
12:03, 02 грудня 2016Інциденти
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У Києві на проспекті Глушкова фура знесла зупинку громадського транспорту та перукарню.
Про це повідомляє сайт dtp.kiev.ua.
Згідно з повідомленням, в результаті масштабного ДТП постраждали десять людей. Госпіталізовано сімох.
На місці працює поліція, виїхала слідчо-оперативна група.
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Відзначається, що зупинилася фура тільки через 30 метрів від зупинки.
Зазначимо, що згідно з повідомленням КМДА, в'їзд великогабаритного транспорту в столицю був заборонений з 6:00, однак фури через півгодини все ще проїжджали вільно.
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