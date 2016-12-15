Подарували послання від "героїв ХНР": в Харкові вибачилися за учнів, які бажали смерті бійцям АТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили волонтери "Сестри милосердя АТО".

"Наші герої! Вибачте нас за ті дикі, страшні слова, які написали наші одногрупники. Ми навіть у страшному сні не могли уявити, що поруч з нами стільки злості і образи. І ми шкодуємо, що коли ви прочитали записку - нас не було поруч. Ви б побачили, як ми пишаємося вами, цінуємо мужність і силу, і сподіваємося, що ніякі брудні слова різних недоумків не знецінять ваш щоденний героїзм", - йдеться у зверненні від учнів і викладачів профтехучилищ.

Читайте такожСуд над "батьком ХНР": ватажок сепаратисткого руху "Юго-Восток" проведе за гратами ще два місяці

Майбутні будівельники не тільки попросили вибачення, але і нагадали, що кілька випускників училища служать в зоні АТО, а один з них, Дмитро Кузьмін, загинув під час виконання бойового завдання.

Нагадаємо, 7 грудня в Харківській військовий госпіталь приїхали учні з 25 профучилища. З собою вони привезли подарунки і листівки до дня ЗСУ. На одній з листівок було послання від "героїв ХНР".

СБУ вже провела перевірку за фактом написання цих листів. Оперативники встановили двох виконавців. Ними виявилися хлопець і дівчина - 16 і 15-річного віку.

Силовики з'ясували, що мотивом хлопця для написання зазначеного листа стало особисте неприязне ставлення до одного з добровольчих батальйонів: в цьому році у нього виник конфлікт з представниками зазначеного добробата на ґрунті футболу. Мотиви дій дівчини досі невідомі.