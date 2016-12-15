Дебош поліцейських в Житомирі: копи погрожували ножем відвідувачам кафе

Як сьогодні повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції Житомирської області, відповідний факт мав місце в одному з кафе в центрі Житомира.

Там також зазначили, що дебош вчинили працівники поліції з Брусилівського району Житомирської області.

«Подібна поведінка, однозначно, негідна. Було призначено службове розслідування, їх (цих двох поліцейських – УНІАН) було звільнено за дискредитацію правоохоронних органів. Усі матеріали передаються до прокуратури», – повідомили у відомстві.

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За даними житомирських ЗМІ, вказаний випадок трапився в Житомирі увечері 13 грудня в кафе на вулиці Київській, 77.

Там, за версією ЗМІ, двоє нетверезих працівників поліції порушували громадський порядок та погрожували ножем відвідувачам закладу.

Матеріали щодо звільнених із роботи поліцейських передадуть до прокуратури. На цей час ці документи туди ще не надійшли, розповіли УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області.