В центрі Одеси двоє охоронців зарізали один одного

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в області, вчора, 8 грудня, поліцейські розкрили вбивство двох чоловіків.

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До Приморського відділу поліції Одесі надійшло повідомлення про те, що в хірургічному відділенні однієї з міських лікарень помер 44-річний чоловік, куди був доставлений з колото-різаними ранами грудної клітини, стегна та проникаючим пораненням серця.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України та розпочали першочергові слідчі дії.

«З'ясувалося, що чоловік дістав поранення в одному з житлових багатоповерхових будинків, розташованих на вулиці Дерибасівській. Виїхавши на місце, поліцейські виявили в офісному приміщенні, на першому поверсі, труп 39-річного одесита, також із ножовими пораненнями в області грудної клітини», - повідомили в головному управлінні.

Під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що ці громадяни працювали приватними охоронцями в одному з закладів, розташованих на першому поверсі будівлі. Між ними сталася сварка, що переросла в бійку, під час якої обидва чоловіки застосували ножі, які мали при собі, і завдали один одному смертельних поранень.