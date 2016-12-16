У лікарні Львова залишається ще один постраждалий під час пожежі у нічному клубі

Про це повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Стан постраждалого, якого було госпіталізовано з опіками тіла та отруєнням продуктами горіння, задовільний.

Причина виникнення загоряння в клубі ще встановлюється, проводяться ряд експертиз.

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Як повідомляв УНІАН, у Львові в ніч на 27 листопада в нічному клубі «Мі100» сталася пожежа. Пожежники евакуювали майже 300 осіб. До лікувальних закладів звернулися 22 людини. 14 осіб було госпіталізовано з опіками та отруєнням продуктами горіння. 29 листопада у львівській лікарні помер 48-річний чоловік, який постраждав під час пожежі у нічному клубі.

30 листопада Франківський суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 80 тис. грн виконувачу обов'язків директора клубу «Мі100».

Керівника клубу звинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке призвело до загибелі людей за ч.2 ст. 270 КК України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.