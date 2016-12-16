На Харківщині засудили власника саморобної зброї для захисту від собак

Про це повідомляє NewsRoom.

У липні 2014 року чоловік за допомогою зварювального апарату виготовив саморобну вогнепальну зброю - самопал калібру 8 міліметрів. У листопаді 2016 року під час обшуку в його будинку співробітники поліції вилучили зброю і відкрили кримінальне провадження.

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На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину, але зазначив, що створив самопал для захисту від бродячих собак. Суд визнав його винним за частиною 1 статті 263 КК України ("незаконне зберігання зброї або бойових припасів") і засудив до 3,5 років позбавлення волі з заміною відбування покарання випробувальним терміном в один рік. Крім того, чоловік зобов'язаний відшкодувати державі витрати на експертизу в розмірі 1,3 тисячі гривень.