У Дніпрі п'яний водій врізався у дерево, утікаючи від поліції

На заправці по вулиці Запорізьке шосе в Дніпрі екіпажем патрульної поліції було помічено компанію чоловіків, які випивали біля автомобіля УАЗ. За декілька хвилин чоловіки розійшлись, проте один з них вирішив сісти за кермо, повідомляється на сторінці поліції у Facebook.

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На першому ж світлофорі водій порушив правила дорожнього руху та проїхав на заборонений червоний сигнал. Після того, як полісмени зупинили авто, з’ясувалось, що чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння та керував транспортним засобом, не маючи при собі водійського посвідчення.

В той момент, як патрульні почали оформлювати матеріали, водій сів в авто та почав тікати. Під час переслідування, на повороті він не впорався з керуванням та зіштовхнувся з деревом. На щастя, обійшлось без постраждалих.

На водія було складено адміністративні матеріали за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, керування авто без відповідних документів, невиконання вимог поліцейських про зупинку, та порушення ПДР що спричинило пошкодження транспортних засобів.