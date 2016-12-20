У Києві патрульні, переслідуючи автомобіль з озброєними людьми, відкрили вогонь у відповідь

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва на сторінці в Facebook.

Так, 20 грудня, близько 17-ї години, служба 102 отримала виклик про підозрілий автомобіль Honda на вулиці Пріорській. Заявники припустили, що в салоні авто перебувають озброєні люди.

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"За вказаною адресою інспектори виявили описаний транспортний засіб. На вимогу патрульних надати документи громадяни відповіли відмовою — водій автомобіля Hondа раптово натиснув на педаль газу. Авто рушило та зачепило патрульного поліцейського", - йдеться в повідомленні.

Під час переслідування почалась перестрілка між охоронцями порядку та втікачами. Інспектори двічі поцілили у колеса Honda, патрульний автомобіль також отримав ушкодження від куль правопорушників.

"За деякий час водій автомобіля-втікача втратив контроль над керуванням та здійснив наїзд на перешкоду. Порушники вибігли з авто та втекли у невідомому напрямку. В салоні їхнього авто виявили предмети, схожі на зброю", - повідомили в поліції.

Зараз всі сили столичної поліції зосереджені на пошуку стрільців. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Як зазначає ТСН, у салоні, окрім кермувальника, знаходились троє пасажирів.

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За даними сайту dtp.kiev.ua, один з порушників дістав поранення.