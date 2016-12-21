У Приморському райсуді Одеси напали на суддю

Близько 14:00 в залі судових засідань №222, розташованому на 2-му поверсі Приморського райсуду, відбувалося слухання кримінальної справи під головуванням судді Анатолія Деруса.

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"Під час засідання у залі були присутні представники громадськості Поздняков, Сергій Ходіяк та інші особи з відеокамерами, які здійснювали відеозапис судового засідання. Після оголошення перерви в судовому засіданні, суддя Дерус пішов на інше судове засідання - зал засідань №130, на першому поверсі будівлі", - повідомили УНІАН у прес-службі суду.

Згодом за Дерусом пішли активісти, які дорогою до зали №130 штовхали суддю в спину руками і ногами. "Плювали в нього, при цьому провокуючи його, висловлювали на його адресу погрози, чинили тиск", - заявили у прес-службі.

Потім вони спустилися в їдальню суду. За неофіційними даними, активісти під час нападу були в балаклавах.

У суді зазначають, що ці події відбувалися в присутності свідків, а також адвоката і прокурора.

У прес-службі повідомили, що після інциденту судді Дерусу стало зле, і для нього до суду викликали "швидку допомогу".

Довідка УНІАН. Сергій Ходіяк брав участь у масових акціях у центрі Одеси 2 травня 2014 року.