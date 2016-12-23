У Києві Mercedes вилетів з дороги і приземлився на дах МАФу
01:45, 23 грудня 2016Інциденти
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У Києві на Троєщині сталося ДТП: автомобіль Mercedes вилетів з дороги, пролетів близько 25 метрів і приземлився на МАФ.
Подібні ДТП тут відбуваються постійно / dtp.kiev.ua
Про це повідомляється на сторінці ресурсу dtp.kiev.ua у Facebook.
ДТП трапилася на перехресті проспекту Володимира Маяковського та вулиці Теодора Драйзера.
Повідомляється, що водій "Мерседеса" намагався втекти з місця інциденту, однак був затриманий свідками і патрульними.
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"Наручники. Від драгера відмовляється. Заперечує, що був за кермом", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що подібні ДТП на даному перехресті з круговим рухом відбуваються регулярно.
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