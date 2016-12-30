Застрелений патрульними у Хмельницькому чоловік перебував на обліку в психиневрологічному диспансері

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Анна Заяц, вбитий є мешканцем Хмельницького і перебував на обліку у психиневрологічному диспансері області.

Прокуратура області внесла відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань у рамках кримінального провадження за ст. 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця).

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За інформацією прес-секретаря, досудове розслідування проводить слідчий відділ прокуратури.

Як повідомляв УНІАН,у Хмельницькому сьогодні зранку патрульні поліцейські помітили чоловіка, який колов перехожих невідомим предметом. Спочатку поліцейські намагалися вгамувати нападника, за допомогою газового балончика, потім зробили два попереджувальні постріли з табельної зброї вгору. Після цього довелося стріляти по ногах нападника. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер в кареті швидкої допомоги.

Зранку до медичних закладів міста вже звернулося троє людей з колотими ранами обличчя.