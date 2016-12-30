Глава району на Львівщині звільнилася після п'яного водіння

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

«Зважаючи на суспільний резонанс, голова Жовківської РДА написала заяву на звільнення», – написав він.

При цьому губернатор не зазначає, який саме суспільний резонанс став підставою для написання заяви на звільнення чиновницею.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, сьогодні, 30 грудня, о 00:25, на автодорозі «Львів - Рава–Руська» патрульні зупинили автомобіль Chevrolet Aveo, який рухався в сторону Львова хаотично переміщаючись з однієї на іншу полосу дороги та з увімкненими протитуманними фарами, в яких, з огляду на погодні умови, не було необхідності. Під час перевірки документів у 46-річної жінки-водія, патрульні відчули від неї запах алкоголю, вона не могла чітко висловлюватися та мала нетверду ходу. Від проходження перевірки на «Драгері» жінка відмовилася і разом з патрульними поїхала для проходження огляду до львівського наркологічного диспансеру на вул. Науковій.

Читайте такожУ Тернополі через сварку з сусідкою попався чоловік, який перебував у розшуку

Після того, як жінка здала аналіз вона залишила диспансер, однак лікарі відмовилися передати взірці опечатаного біоматеріалу працівниці патрульної поліції.

Про даний інцидент стало відомо громадськими активістам, які вночі прибули до диспансеру, щоб, з їх слів, не допустити фальшування аналізів, в чому вони запідозрили медиків.

Як зазначила речник патрульної поліції Львова Катерина Рибій, на даний час група громадських активістів продовжує перебувати у диспансері, а результати аналізів не повідомляються.

Вночі до диспансеру також приїхав народний депутат Володимир Парасюк, який заявив, що головний лікар диспансеру Мирослава Кабанчик дала вказівку підлеглим сфальсифікувати результати аналізів.

Він написав на своїй сторінці у Facebook: «Надія Щур - голова Жовківської РДА, після новорічного корпоративу сіла напідпитку за кермо. Її затримала патрульна поліція. Вона відмовилась проходити тест на стан алкогольного сп'яніння. Вирушили до Львівського обласного наркологічного диспансеру. А тут все як завжди. Вказівка зверху від Кабанчик Мирослави Орестівни і все фальсифікується! Наразі ми тут. З нами є патрульні, які хочуть довести, що правда завжди перемагає. Олег Синютка, чекаємо від вас реакції».